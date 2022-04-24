《獅子王》原汁原味的將劇中道具、場景整組搬來台灣。（寬宏藝術提供）

百老匯音樂劇《獅子王》睽違3年再度來台，3月14日主辦單位宣布北高演出25場後，因劇迷反應熱烈，主辦單位與迪士尼劇場製作集團及麥可卡索集團討論後最終確認加場，將於台北小巨蛋與高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院加演24場，打破歷年百老匯音樂劇在台演出的輝煌紀錄，創下演出場次最多、巡演日期最長共計49場紀錄。

《獅子王》原汁原味的將劇中道具、場景整組搬來，讓全台劇迷不用再飛往國外，看過《獅子王》的劇迷都知道要搶購前排座位，因舞台前的座位區簡直就像是劇中的榮耀大地，透過與叢林萬物近距離接觸的座位安排，讓觀眾們彷彿置身於非洲大草原，目睹著各個栩栩如生的動物特色妝容以及每件費心手製的衣著，隨著現場樂團演奏著撼動人心的音樂。

加上透過導演獨特的「雙重呈現」，各種動物模樣經由演員表情及肢體動作細緻描繪出各自獨有的特色與內心的情緒，讓觀眾更能感同身受地認知獨屬於動物們的心境轉折，引導著觀眾或許觀賞的不該只是動物們的故事更隱含著該劇想透露的人性反思，自然地將主角的人生故事與觀眾自身的人生體驗連結，進而獲得正面能量的解讀，為自我生命體驗重新注入一股新的力量。

百老匯音樂劇《獅子王》於臺北小巨蛋及高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出，時間為6月11日至8月7日共49場，橫跨整個暑假演出，疫情下再度造訪台灣實屬難得，4月25日中午12點開賣。