高雄市24日新增145例本土個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市24日新增145例本土個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市24日新增145例本土個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市24日新增145例本土個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市24日新增145例本土個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市24日新增145例本土個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市24日新增145例本土個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市24日新增145例本土個案，市長陳其邁表示，今日新增最多為102例「密切接觸者」，都是上周末時、外縣市工作或就學者有接觸足跡者回到高雄，再前往餐飲娛樂場所，導致同住親友或接觸者染疫。陳其邁也呼籲，有接觸足跡者，務必自行快篩或主動通報衛生局。

高市府公布，今日特殊娛樂場所傳播鏈新增7例，外縣市旅遊史（台北7例、桃園2例、台東1例，台南2例，雲林1例、南投1例、花蓮1例）增加15例；隔離期間陰轉陽增加17例；密切接觸者（同住親友53例，餐飲娛樂20例，職場24例，高風險場域5例）102例；4例檢驗報告尚未出爐。

衛生局也公布染疫者相關足跡，如附圖。

台塑林園廠群聚事件，目前已全數採檢廠辦、職場接觸者、家屬及外包商共三圈、計295人，陽性者22人，染疫者多集中在廠辦內。

衛生局強調，廠辦內的員工置物櫃，時常在上下班時擠滿員工，充滿染疫風險。辦公室內的碎紙機、影印機等容易聚集處，要注意清消。共用冰箱內常見喝一半的飲料直接裸露，茶水間內的個人杯具堆疊，都是廠辦防疫漏洞。