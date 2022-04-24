由中華電(2412)投資公視的首部戲劇作品「牛車來去」，現正緊鑼密鼓拍攝中，該劇詮釋二戰期間堅強女性的農村生活，該劇在國內知名的台南鹽水岸內糖廠拍攝，劇組以先前「斯卡羅」搭建的清代台灣府城街道為基底，精心打造1943年閩南建築，預料將再度觸動戲劇迷另一波追劇潮。

中華電個人家庭分公司總經理蘇添財表示，中華電信MOD提供客戶自選頻道的分眾套餐優惠價，帶動了國內將頻道自主權還給消費者的潮流，也成為消費者觀看國內、外重要運動賽事及追劇的首選。膾炙人口的強檔台劇「茶金」、「斯卡羅」，都在MOD創下高點閱的觀影率，與公視2022旗艦大戲「牛車來去」的合作，以持續推動台灣本土文化走向國際為出發點，也將為MOD及Hami Video再創追劇點閱高峰。

「牛車來去」由安心亞首挑大樑主演二戰期間堅強女性生活劇，預計於今年第四季正式上映，MOD、Hami Video將同步公視於全台首播，全劇共30集，請劇迷們拭目以待該齣年度經典時代生活劇的播出。