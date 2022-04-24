小酌一杯是不少人紓壓的方式之一，但營養師高敏敏提醒，喝酒容易刺激黏膜，使身體細胞產生發炎反應，導致免疫力下降，對於現在疫情肆虐的大環境下相當不利，而且酒類的熱量非常高，一杯奶酒的熱量就超過一碗飯，因此一定要注意攝取量，以免傷身又害自己發胖。

高敏敏在臉書粉專指出，喝酒就像是在喝油，以一杯100毫升為單位計算，58度高粱的熱量就高達324.8大卡，酒精濃度33.4%的伏特加有231大卡，41%的白蘭地和威士忌則是229.6大卡，22%的韓國燒酒為150大卡，10.6%的紅酒是85大卡，3.5%的台灣啤酒則有34.3大卡；從上述例子可以發現，酒精濃度越高，熱量也跟著越高。

除此之外，奶酒的酒精濃度雖然只有17%，但其熱量也是非常驚人，一杯就高達326大卡，已經超過一碗白飯的熱量；對此高敏敏解釋，因為奶酒裡加入了大量的奶油，所以才會導致熱量和脂肪的提升。

高敏敏表示，女性一天的飲酒量不應超過1個酒精當量，男性則不應該超過2個酒精當量，1個酒精當量等於15克酒精、105大卡，相當於375c.c.啤酒、110c.c.紅酒、150 c.c.水果酒以及30~40 c.c.烈酒，而男性可以喝的量就是女性的2倍。

不過高敏敏建議，防疫在家最好還是以水、無糖茶來代替，如果真的很想喝酒，也要注意攝取量，以免影響身體健康。

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