心連心兒童心智發展協會，長期關注特教兒童教育，並在台中等縣市設置教育機構，提供語言、藝術、早療認知等課程，協助唐氏症寶寶等發育遲緩幼童學習。心連心今年也在苗栗設置分校，24日正式開幕，希望幫助更多慢飛天使。

今天心連心教育機構苗栗分校開幕儀式，由山佳太鼓團、姍姍舞藝坊等團體帶來精采演出，接著由苗栗縣議會議長鍾東錦、副議長李文斌、縣議員余文忠、心連心兒童教育機構創辦人葉妍伶共同剪綵，場面盛大熱鬧。

葉妍伶表示，協會結合全方位的醫學、教學團隊，主要幫助發育遲緩幼童學習，透過教室裡頭設置的鞦韆、球池或滑步車，來刺激孩子們感官，帶著他們成長。

她說，她同樣身為慢飛天使的媽媽，深知身為爸媽要付出加倍的耐心、愛心，陪伴的道路上不容易，因此她秉持著將心比心的心理，創辦心連心兒童心智發展協會，想幫助更多慢飛天使。

葉妍伶提到，苗栗分校斥資5百萬打造，全室符合消防的優質環境、防火牆隔間、全室高紫外線消毒設備，讓孩子們有優質又安全的學習環境，主要著重在早教的領域，服務對象為1到5歲還未進入幼兒園的孩子，期望把孩子最深層的學習潛能激發出來。