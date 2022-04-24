於未戴口罩情形下近距離（室內1.5米、室外1米15分種以上之接觸）最小範圍會進行居家隔離，不過在戴口罩情形下接觸，且經疫調評估後，未與其他特殊感染風險者，則實施加強版自我健康監測及自我防護，免居家隔離。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

衛生局公布最新足跡，(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

全台確診人數突破5000人，其中彰化新增56例，包括外縣市感染個案24例，調查中個案17例，而縣內社區感染再度增加15例，衛生局長葉彥伯表示，目前採取重症清零，輕症控管模式，未來於戴口罩情形下接觸確診者，經評估後可實行加強版自我健康監測及自我防護，可免匡列居家隔離。

前日彰化首度新增無外縣市足跡的縣內社區感染個案，24日再度新增15例，代表社區感染已經開始，衛生局長葉彥伯表示，目前採取精準疫調模式，分成家戶、場域匡列採檢、高風險群匡列採檢，以及症狀監測及就醫評估。

他解釋，於未戴口罩情形下近距離（室內1.5米、室外1米15分種以上之接觸）最小範圍會進行居家隔離，不過在戴口罩情形下接觸，且經疫調評估後，未與其他特殊感染風險者，則實施加強版自我健康監測及自我防護，免居家隔離。

葉彥伯說，加強版自我健康監測為期10天，以最後接觸日加10天，可以正常上班、上課、全程配戴口罩，並且要獨自用餐，居家的話則採一人一室為原則，接觸者離開房間必須戴上口罩，避免與同住未戴口罩者之接觸，同樣要獨自用餐。

葉彥伯也說，目前大概有三成確診是縣內社區感染，只要有戴口罩接觸，除非在特殊情況經評估之外，只要戴口罩都不用接觸隔離，因此請民眾注意都要戴口罩，儘管接觸到確診個案，只要做好自我監測，都可以管控傳染的風險。

葉彥伯強調，打滿三劑加上外出戴上口罩，就能達到很好的防護，而最近因為疫情嚴峻讓疫苗打氣上升，目前縣內剩下約2萬劑左右，預計下周三還會有一批，因此呼籲尚未施打疫苗的民眾，盡速施打。