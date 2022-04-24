台鐵台南站K360＋800路段，24日上午11時許因南鐵地下化工程導致鐵道路基下陷，鐵道局立即施工修復，至下午4時完成補實，施工期間因封鎖東正線，南北列車僅以西正線行駛鐵道，台鐵火車因此延誤，北上南下共影響6班次列車，平均每班次延誤3至5分鐘。

南鐵地下化工程去年就曾發生過因工程導致路基下陷，24日再度發生狀況，鐵道局南工處表示，台南地質軟弱，可能因此造成擾動導致路基下塌，近期已作地盤改良。

鐵道局南工處表示，台南台鐵里程K360＋800路段，為隧道開挖前確保鐵路行車安全作地盤改良，24日並未施工，上午工地巡軌時，還未發現路基下陷，上午11時許發現部分路基下陷，現場承包商已將備妥的道碴提供高雄工務段道班，緊急人工補實，未來將密切加強鐵路路基監測。

台鐵台南站表示，24日從上午11時許發現後，台鐵台南站至保安站之間的東正線關閉，北上南下列車僅行駛西正線，共有6班次受影響，平均每班次延誤3至5分鐘。因未造成停駛，影響範圍未擴大。

台南站至保安站鐵道24日下午已恢復雙向通車，下午4時許完全修復，為求安全，行駛東正線的列車暫以時速30公里緩慢通過。