民進黨選對會通過徵召提名立法院副院長蔡其昌代表民進黨競選2022台中市長。前台中市長林佳龍今天表示，他相信其昌會全力以赴，而民進黨也將團結贏回台中。他也強調，早在去年9月他就已表明將不會參選下屆台中市長。「我已承先啟後，也樂見有繼往開來之人，繼續為台中這座百年城市播撒希望種子」。

林佳龍在臉書表示，這三年多的時間，很多人問他為什麼不回台中選？「對於我的決定，各種正面的、負面的聲音我都聽見了亅，比如「從哪跌倒就從哪站起來」、「叫小賀就回台中選」、「你除了台中沒有別的地方了」、「台中需要你」、「台中都選不上了，還要選台北」等等。

今天台中市長徵召提名已經確定，他說，他的想法很單純，並不參雜任何政治算計，「可惜所有的純粹，碰到政治就必須要摻雜各種陰謀才顯得精彩」。

林佳龍細數2005年他從台北到台中參選，挑戰當年如日中天的市長胡志強過程。他說，17年來，他一直都是在台中跌了又起，起了又跌。十年磨一劍的故事，隨著2014年選上台中市長來到最高峰，也隨著2018年沒有連任，降到冰點。到現在，他仍常常想，假如2018年能連任，現在的我或者現在的台中將會如何？

他回顧這段台中選舉路表示，固然有起有落，但是他把握住治理台中的每一天，甚至在擔任交通部長期間，他仍偏厚台中的交通建設。「在我市長任內，已經制定規劃通過縣市合併之後的台中市區域計劃，並且打好了大台中發展的奠基工程」。

他強調，在他生命中的精華時間，獻給他所摯愛的第二故鄉，台中，無愧也無憾這些年的付出，因為台中人值得真心的對待，「台中既給了我機會，也豐富了我的生命」。

林佳龍指出，去年9月，他就已跟台中地方大老及所有立委表明，將不會參選下屆市長。他很高興民進黨在台中已經耕耘出一片天。這次台中市長選舉，蔡其昌、何欣純、王義川表態參選，這代表我們在台中人才輩出，也是我們努力有成，後繼有人。

因此，他說，他不必一選再選，而應該將棒子往下傳遞，讓人才接力跑下去，「這是我不再競選的原因」。他是大台中合併後的第一任民進黨籍市長，已承先啟後，也樂見有繼往開來之人，繼續為台中這座百年城市播撒希望種子。

他強調，能獲得諸多台中前輩與支持者的濃情厚愛，他滿懷感謝。雖然不擅表達，但這麼多年的革命情感深藏心底。而今後，他與台中將永遠彼此祝福，因為除了出生成長的台北，「台中永遠是我的家」。

他說，選舉是為了爭取為民服務的機會，台中地方派系政治仍有未盡之事，而唯有團結，並提出城市治理的遠景，我們才能繼續書寫關於希望的故事。何欣純跟王義川都是優秀之人，年輕有活力、有實力，江湖崢嶸，來日方長，上天自有最好的安排。「台中，繼續前進，其昌加油！」