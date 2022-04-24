歐洲安全合作組織（OSCE）23日表示，該組織多名國際軍事觀察員在烏克蘭東部遭到拘留，對他們被剝奪自由一事表達關注，並強調正努力透過各種管道爭取這些成員獲釋，但沒有提供詳情。

英國駐歐安組織代表團22日收到報告稱，歐安組織多名派駐烏克蘭的特別觀察團成員遭到俄羅斯軍隊俘虜。

自2014年起，歐安組織就在烏東地區展開觀察任務。旗下觀察員是非武裝人員，任務是以公正客觀方式觀察及報告當地局勢。