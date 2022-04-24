歐安組織多名軍事觀察員 在烏克蘭東部遭拘留 16:022022/04/24 旺報 陳冠宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐洲安全合作組織。（圖／OSCE官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲安全合作組織（OSCE）23日表示，該組織多名國際軍事觀察員在烏克蘭東部遭到拘留，對他們被剝奪自由一事表達關注，並強調正努力透過各種管道爭取這些成員獲釋，但沒有提供詳情。 英國駐歐安組織代表團22日收到報告稱，歐安組織多名派駐烏克蘭的特別觀察團成員遭到俄羅斯軍隊俘虜。 自2014年起，歐安組織就在烏東地區展開觀察任務。旗下觀察員是非武裝人員，任務是以公正客觀方式觀察及報告當地局勢。 北約成員國擴增軍費 陳時中民調驚人原因曝光 媒體人預測他會在這時間宣布參選 #組織 #歐安 #觀察員 #烏東 #成員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏東大戰俄烏布陣手法不同 吳子嘉預測可能結局 09:002022/04/24 政治 抗疫 柯文哲籲開國安會議定戰略 04:102022/04/24 政治要聞 歐買尬 停課帶旺營運 04:102022/04/24 證券．權證 羅智強選桃園 正式卸黨職 蔣萬安：先協調再考慮初選 04:102022/04/24 政治要聞 俄軍稱要拿整個烏東烏南 烏克蘭：帝國主義盡顯 11:252022/04/23 國際 陸致函《洛杉磯時報》 就安倍晉三涉台評論闡明立場 11:022022/04/24 兩岸 大陸駐歐盟使團發言人：堅決反對歐美藉磋商之名對中國指手畫腳、威脅施壓 08:252022/04/23 兩岸 法總統大選 馬克宏略占上風 04:102022/04/24 全球財經 他山之石 借鏡歐盟綠色新政 04:102022/04/24 產業．科技 胡釋安「喉嚨不適」確診 胡瓜吐可能感染源是他 09:272022/04/24 娛樂 若北京在索國建軍事設施 美：將有所回應 04:102022/04/24 話題觀察 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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