日本北海道一艘觀光船23日下午進水後失聯，26人生死未卜，為盡速尋獲船上人員，自衛隊出動包括護衛艦在內機艦投入搜救。最新進度總計尋獲10人，其中8人無意識、2人狀況不明。

日本放送協會（NHK）報導，這艘觀光船上載有包括2名兒童的24名乘客，另外還有1名船長與1名甲板員，總計26人在船上。

海上保安廳表示，事故發生在當地時間23日下午1時15分左右，這艘載著遊客在北海道知床半島海域遊覽的觀光船，透過無線電及電話求助說「船首進水，船快沉沒了，引擎無法使用」。

接著在23日下午2時左右，觀光船向公司通報「船首已傾斜約30度」後失聯。營運這艘觀光船的船公司跟海上保安廳說，船上所有人員都有穿著救生衣。

因應這起船難，防衛省23日晚間8時29分先派遣一架航空自衛隊千歲救難隊U-125航機，前往事發海域搜救，到同日晚間11時30分止共來回斜里到知床岬間5趟，但並未發現船上人員。

接著在今天凌晨0時10分，防衛省派遣海上自衛隊護衛艦川內號從青森縣大湊港出港，然後又在0時45分派遣海上自衛隊第2航空群的P-3C反潛巡邏機前往搜救。

日本朝日電視台報導，除了航空自衛隊U-125救難搜索機、海上自衛隊P-3C反潛巡邏機外，陸上自衛隊也派出UH-1直升機。

NHK報導，截至目前為止的最新搜救進度，失聯觀光船上26人共有10人被尋獲；10人中有8人無意識，另2人狀況不明。

第1管區海上保安本部今天也公布船上船組員身分，包括54歲船長豐田德幸及27歲甲板員曾山聖。目前暫未公布24名乘客姓名。

海上保安廳表示，稍早被尋獲的9人中，有5人有穿著救生衣；由於船公司表示船上26人都有穿救生衣，所以9人中另外4人，有可能發生救生衣脫落等情況。

日本政府運輸安全委員會今天已派遣3名船舶事故調查官赴當地，調查詳細事故發生原因。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110424