台股22日下跌102.86點，收在17025.09點，本週再度面臨萬七保衛戰。法人分析，電子股第2季底庫存調整雜音變重，資金輪動加快，加上本週美國重量級企業將公布財報，市場觀望氣氛再起，預期本週台股區間震盪機率高。

因通膨居高不下，美國聯邦準備理事會（Fed）示意將加速緊縮貨幣政策，投資人日益憂心企業獲利放緩、經濟復甦受阻，美股22日重挫，道瓊工業指數崩跌981點，創一年半來最糟表現。

受到美國聯準會激進升息與中國昆山封控延長等利空襲擊，台股22日以低盤開出，回測前低，午盤過後指數跌幅收斂，終場下跌102.86點，收在17025.09點，跌幅0.6%，本週再度面臨17000點大關保衛戰。

由於上週台股自低檔反彈，即使21日、22日連跌2天，週線仍終止連3黑，小幅上漲20.91點。

三大法人動向方面，上週投信買超台股新台幣104.72億元，持續力挺回補，連續買超週數推進至第14週；外資上週賣超台股230.46億元，連續4週站在賣方，但賣超金額較前週縮小；自營商也站在賣方，提款80.06億元。上週三大法人合計賣超台股205.5億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，上週台股再度呈現區間震盪，三大類股指數目前僅傳產指數站上各天期均線之上，可視為落底的初步訊號；金融指數位於月線之下，電子指數則是三大指數中最為弱勢的族群，仍處於短中長天期均線之下。

葉獻文分析，由於通膨、總經數據仍讓市場有隱憂，聯準會又不斷釋出鷹派訊息，且本週美國重量級科技股財報將登場，與台股相關供應鏈高度連動的Google、微軟（Microsoft）、德州儀器（TI）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、蘋果（Apple）等公司都將公布財報與市場展望，使得觀望氣氛再起，台股呈現區間震盪機率高。

安聯投信台股團隊表示，受美國聯準會偏鷹派言論影響，加上市場對於中國解封後的訂單下調擔憂明顯增溫，擔心砍單效應，因此電子股走勢仍相對承壓，且重要法人說明會、產業展望等正面訊息並未有效提振市場的投資信心。

安聯投信台股團隊指出，在各式逆風下，傳產及金融股可留意持續成長、基期較低、受惠結構性產業變化、獲利持續上修中的產業及公司，並關注高殖利率概念股例如水泥、鋼鐵、銀行股、隱形眼鏡、再生能源政策受惠族群等。

此外，安聯投信台股團隊也提醒，現階段市場修正壓力仍聚焦在晶圓代工上游訂單排隊放緩的狀況，相關訊息可能要到5月初之後才有望逐步明朗，建議在此之前投資態度仍宜偏保守為宜。（編輯：楊蘭軒）1110424