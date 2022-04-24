民進黨立委劉建國今（24日）獲民進黨選對會徵召參選雲林縣長，雲林縣長張麗善受訪表示「沒有意外」，她還是按照步驟推動縣政，不管對手是誰，都沒有掉以輕心，用同樣謹慎的態度來面對。

張麗善表示，民進黨提名劉建國在意料之中沒有意外，她也知道民進黨會會團結力量無庸置疑，一定是傾全黨之力、用國家的力量，不會讓她太輕鬆，她早就有這樣的心理準備，也有自知之明這場選舉是場硬仗，自己用平常心面對選戰。

張麗善說，這幾年來看到雲林縣的中間選民開始用理性和智慧判斷候選人和執政者到底有沒有在做事，現在的選民已經非常理性，了解哪些政治人物是腳踏實地、是可以託付的。

她強調，三年來她持續不斷把一天當作好幾天用，下一個階段主軸是「雲林上場，加速前進」，不論誰選，她的方向都是不變的。

張麗善說，她希望自己的熱情和努力能夠被看見，她的力量可以幫助更多人，她也覺得從政不要耽誤大家。