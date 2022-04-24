新生兒大規模染疫！基隆某婦產科爆群聚 6嬰確診 15:442022/04/24 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市某婦產科爆發群聚感染，總計9人染疫。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市某婦產科爆發群聚感染，總計9人染疫，其中有6名新生兒確診。市長林右昌表示，目前新生兒健康均無虞，有2名送往林口長庚醫院安置中。 衛生局長吳澤誠指出，得知婦產科有人員確診後，第一時間立即匡列77人進行PCR採檢，除指標個案外，另有8人染疫，包括6名新生兒、1工作人員等；目前得知感染源疑似來自一名照護人員。 林右昌說，6名新生兒健康狀況無虞，其中有2名送林口長庚安置，總計9人染疫。 基隆＋301！10大張足跡又見廟口夜市 3大市場也入列 新增11例中重症 50多歲男打完3劑 進加護病房 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #基隆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義縣＋17 某工廠爆群聚已12人染疫 12:352022/04/24 生活 北市單日確診破千 今增1027例 4區逾百人染疫 15:502022/04/24 生活 王呈瑋迎接新生兒 助患者擺脫不孕症 04:102022/04/24 生活新聞 陳時中首揭疫情高峰日增4.5萬確診 最多500萬人染疫 14:302022/04/24 生活 宜蘭暫停探病 花蓮黃昏市場休市 04:102022/04/24 地方新聞 疫情下的金門馬 700人清晨濃霧中起跑 07:422022/04/24 生活 防疫頻走鐘 在野要陳時中下台 04:102022/04/24 政治要聞 嘉義市暴增17例確診 9人無症狀、輕症 11:312022/04/24 生活 基隆城市觀光論壇 8職人分享故事 04:102022/04/24 地方新聞 柯文哲吐疫情高峰將日增5萬例 持續100天 11:072022/04/24 生活 蔡瑞雪確診4天曝痛苦症狀「喉嚨痛到耳朵周圍」吞口水都煎熬 08:412022/04/24 娛樂 南投縣＋11 染疫民眾多輕症、無症狀 14:322022/04/24 生活 批陳時中防疫如小朋友玩火 她怒嗆：不知道會把全家燒掉 10:252022/04/24 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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