基隆市某婦產科爆發群聚感染，總計9人染疫，其中有6名新生兒確診。市長林右昌表示，目前新生兒健康均無虞，有2名送往林口長庚醫院安置中。

衛生局長吳澤誠指出，得知婦產科有人員確診後，第一時間立即匡列77人進行PCR採檢，除指標個案外，另有8人染疫，包括6名新生兒、1工作人員等；目前得知感染源疑似來自一名照護人員。

林右昌說，6名新生兒健康狀況無虞，其中有2名送林口長庚安置，總計9人染疫。