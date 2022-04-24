日前台北市副市長黃珊珊向中央示警，稱若日增1萬例確診，北市恐全面停課，沒想到僅得到衛福部長陳時中「知道了」的冷淡回覆，除一般民眾，也激怒了防疫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢，他舉出陳時中曾提到的「自主應變」4字，「鼓勵」地方首長對防疫政策自行決議。

王任賢24日參加中天新聞《張雅婷辣晚報》錄影時激動指出，總統蔡英文曾在全國防疫會議中指示要過正常生活，但他舉出至今若出現確診者仍要停課，「停課是不是正常生活？當然不是！」顯然陳時中根本沒有遵守總統指示。

王任賢也指出，陳時中說過「民眾應自主應變」，他表示「自主」意即報請衛生局就可以了，「地方政府自己處理，不用再問他（陳時中），不會罰錢了！」

許多網友也湧入影片下方留言，批評陳時中和蔡政府「戒心之易忘，而驕心之易生」、「陳時中要當市長，哪裡還有心思」、「訂出標準是政府責任，凡事都應說明清楚」。