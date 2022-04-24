蔡亘晏演了恐怖片《咒》，成為「新恐怖媽媽」（圖／LiTV、巨宸製作 提供）。

張詩盈曾拿下金馬女配角獎演技了得。（圖／LiTV、巨宸製作 提供）

《婚內失戀》舞台劇製作陣容，當中創今年目前國內最高電影票房一億六千萬《咒》的女主角蔡亘晏，接受專訪時說其實拍攝鬼片時不可怕，在演舞台劇時笑場，笑到「沒叮沒噹」才可怕，透露曾經在舞台上因對手演員的表演，讓她笑到沒辦法面對觀眾，情緒收不回來，「連旁邊的演員都在憋笑憋到發抖，大家無法好好演下去。」

蔡亘晏因電影《咒》被封為「新恐怖媽媽」，聊到其中滿身符咒的戲，讓粉絲稱該段是「尿點王」，「很多人問我拍恐怖片會不會怕？其實拍攝時旁邊有太多機器，我不覺得怕，反而是進戲院看到自己當下演的那個狀態，在螢幕上呈現會覺得怕。」爆花表示這場全身畫滿符咒的戲，前製作業是特畫老師用模板貼於身上，然後再用噴槍把符號噴上，幾乎以全裸方式讓老師在臉、手、大腿與背上做畫，因此對爆花來說，恐怖點是在寒冬做了三小時這件事！

而金馬女配張詩盈在《婚內失戀》飾演重視儀式的安安，她說比起受虐、賭博、邋遢等惡習，她最無法接受對方「說謊」，「我們選擇跟這個人在一起，就表示我心裡信任你的所有，是為彼此往更好的地方去，但是當欺騙這件事出現，就表示彼此不在一個誠實坦白的狀態下了！」

蔡亘晏也說希望與演員老公黃建瑋是沒有秘密的，被問到若中了十億獎金，會把這個秘密告訴老公嗎？爆花搞笑說：「會啊！我會說我中了十億，我可以分你２百，剩下我自己用！」。而張詩盈和蔡亘晏是北藝大學姊妹關係，這次舞台劇也是他們第4次合作，默契超好。