疫情持續升溫，今（24）日本土確診數已破5000例，民眾黨立委蔡壁如透露上午搭乘台鐵觀光列車到宜蘭時整個車廂只有5人，指出雖然政府的態度隱晦又曖昧，最後喊出「新台灣防疫模式」，但民眾已開始自主進行三級警戒，只要不是必要就不出門了。

蔡壁如在臉書表示，疫情期間資訊愈多、愈透明愈好，但包括防疫措施、指引、配套及後送流程等，民眾卻只有滿腹疑問，認為疫情中心指揮官陳時中不應自我感覺良好，滿口似是而非的言論，直批「如果是神，就應該給我們定心丸」，而不是繼續「報數」。

蔡壁如指出，先前台北市副市長黃珊珊預估全台會有20％人口確診，陳時中坦言「不無可能」，這相當於460萬人確診，若繼續只報數字，民眾只會越來越恐慌，並透露今早搭乘台鐵往宜蘭時，整個車廂只有5個人，說「去年5月疫情確診人數破百，政府宣布三級警戒，今年確診人數即將破萬，換成民眾自主三級警戒」。

蔡壁如認為，到底要不要和病毒共存，政府持續抱持隱晦、曖昧的態度，想要控制又自覺會控制不了，最終喊出「新台灣防疫模式」，讓台灣的防疫政策介於鬆又不鬆之間，讓民眾比起害怕新冠肺炎，反而更擔憂會被匡列、隔離，並質疑「如果疫情已經流感化，需要因為一個流感，就關閉整個學校、整個機構嗎？」