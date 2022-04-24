台北市今增加1027例本土個案，台北市本土確診數再創新高，首次突破單日千人確診，4個行政區包含大安、中正、萬華、文山飆破百例。

衛生局表示，台北市24日新增1027例本土及25例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至90多歲之間，476名男性，576名女性，本土案例分別居住於萬華區159例、大安區106例、中山區104例、文山區101例、大同區92例、信義區90例、士林區81例、內湖區67例、中正區及北投區各66例、松山區60例、南港區35例。

衛生局說，近期國內本土疫情升溫，台北市本土確診數再創新高，首次突破單日千人確診，如民眾為無症狀及輕症之確診者，符合69歲以下無血液透析／無懷孕符合居家照護條件，且非65-69歲獨居者，可採用居家照護進行療養。

衛生局說，居家照護期間請配合以下事項，在家中請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。如需共用衛浴設備，請於浴厠備妥稀釋後的漂白水或酒精，於確診者及同住者每次使用後進行消毒。

衛生局說，家中共用空間儘量對戶外開窗確保空氣流通。每天使用稀釋後的漂白水（當天泡製，以1份漂白水加49份的冷水）／次氯酸鈉（1000ppm）或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。

衛生局表示，確診病患若離開個人房間使用浴廁須佩戴口罩。同住者因必要之照顧需求須進入確診者房間或接觸確診者時，雙方均須佩戴口罩，並於照顧確診者前後均需執行手部衛生(使用肥皂和水洗手，或使用酒精)。

衛生局呼籲如有不適症狀緊急就醫，以119救護車為原則，防疫計程車、同住親友接送或自前前往(如步行、自行駕車／騎車)等方式為輔。非緊急就醫需求可撥打聯合醫院各院區電話聯繫遠距醫療團隊評估。