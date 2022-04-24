在照護分級管理，新北市長侯友宜強調，居隔轉型勢在必行，新北願意帶頭先試辦接觸者進行居家快篩及自主健康管理，輕症確診者居家照護或至集中檢疫中心、中重症者送到專責病房照護，以保留醫療量能。

若優先試辦接觸者進行居家快篩及自主健康管理，已大缺貨的快篩劑從哪裡來？侯友宜說，已親自電聯國產快篩龍頭泰博等多家快篩試劑廠商，除中央徵用外，再友情比例分配給新北，「我們只能盡量拜託」。

侯友宜說，昨天跟中央開會已呼籲居隔轉型，才能維持社會正常動能及保持醫療量能，新北市願意帶頭試運轉，讓第一線夥伴有充沛能力來做居家照護。

侯友宜並再三提醒，這波Omicron病毒99％為無症狀跟輕症，提醒年長跟年幼無接種疫苗的脆弱族群，符合接種資格快去接種一、二、三劑疫苗，提高自身保護力，避免聚餐等非必要活動，有症狀不要外出，也不要參加集會活動，在外面非必要不拿下口罩，一起努力守住疫情。