新北市今天新增1731個本土確診個案。（新北市政府提供）

侯友宜在防疫記者會再次重申居隔轉型的重要性。（新北市政府提供）

對面持續暴增的本土疫情，新北市今（24）日也新增1731例另有30303居隔列管個案，市長侯友宜在下午主持防疫記者會時再度重申居隔轉型的重要性，另外有關系統塞車問題，他則酸中央，有聽到問題，但不知道能不能解決。

至於台北市長柯文哲明天要啟動的醫護以篩代隔，其實就是新北市從去年就開始實施的醫護專案，新北市衛生局長陳潤秋也補充，從去年開始，新北市就開始執行很多專案，為的就是維持醫療量能，不然基層防疫人員將難以負荷這3萬多個個案。

對於外界關心新北市在明天與中央開會時，將會提出什麼樣的建議？侯友宜也再次強調居隔轉型的重要性，他說在過去這段時間，新北市只要遇到什麼問題，都會第一時間跟中央反映，所以他相信陳時中也很了解新北市所遭遇的問題。

侯友宜舉居家照護為例，他說儘管每個縣市的狀況不一樣，但新北市永遠在浪頭上，若之前新北市沒有率先啟動居家照護的機制，今天就沒有足夠的醫療量能來面對每天增加的確診病例以及居家隔離人數，所以他也再次呼籲中央，居隔轉型是未來的關鍵，也是最重要的一環，希望中央能夠了解，甚至由新北市先來試行都可以。

至於台北市長柯文哲發現資料上傳嚴重塞車的問題，侯友宜回應，其這個問題他早在一個禮拜前，到板橋、新莊等人口數較多的衛生所去了解時就已經發現，甚至在白天資料量太大的時候，整個上傳資料的時間就要花費4到5分鐘，當時也已經向中央反映，但現在看來系統問題仍然沒有解決。

侯友宜說，新北市當下的應變機制就是將整個流程簡化，把副本給衛生所跟區公所來啟動關懷機制，不然系統問題不僅影響到第一線同仁的服務，另外也會造成民怨的累積，侯友宜也開酸，他說這個問題上周就多次跟中央反映，「相信陳時中部長都有聽到，但能不能解決問題不知道。」