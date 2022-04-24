1名女網友在《爆料公社》抱怨，她因為工作的關係都是早出晚歸，日前家中腳踏車壞掉，她讓孩子先搭公車上學，不料公公竟讓就讀國三的孩子騎機車去學校，最讓她傻眼的是公公居然回：「早上又沒警察」，原PO不禁在心中怒罵：「出事你賠得起嗎」？貼文一出，引起網友們撻伐。

原PO在《爆料公社》發文，她小孩現在才國三，先前因為腳踏車壞掉，她請孩子搭公車上學，未料公公竟讓孩子違法騎機車上學，而她因工作緣故經常早出晚歸，無時間好好管教孩子，導致孩子只有在她放假時才會乖乖搭車，其他時間都騎機車上學。

最讓原PO訝異的是，老公知情孩子騎機車上學，卻刻意隱瞞她，她直到學校老師反映才知情，公公認為早上沒警察，責怪她小題大作，讓她不禁怒罵：「我擔心的是小孩的安全，萬一出了什麼狀況，是要賠一個孩子給我嗎？」

網友們紛紛留言怒罵：「這麼簡單的事都無法遵守，不知道以後有什麼他守得住」、「未成年背著書包騎機車被抓或出事都很嚴重，公公和先生不是愛孩子像把他當別人家的一樣，不會心疼怕他出事，請公公自己載」、「那小孩的安全誰顧啊？跟警察沒關係吧？罰錢事小、生命事大！你要堅持下去，小孩是自己的！我們當媽媽要保護好小孩」。