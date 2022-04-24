每個人對待感情的方式不一，有些人的戀愛屬於細水長流，但也有人充滿激情，愛情來得快去得也快，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，談戀愛貪圖新鮮感，只有3分鐘熱度，愛情來匆匆去匆匆。

▍雙子座

雙子座性格多變、好奇心爆棚，且貪圖新鮮感，面對愛情同樣如此，容易被他人身上的特質所吸引，加上他們能言善辯、喜歡主動出擊，很容易收穫一段感情。不過新鮮感這種虛幻的東西可長可短，雙子一旦感覺消失，就會變得索然無味，並且被其他新鮮的人事物所吸引，而開始下一段感情。除非等到雙子經歷無數次感情浮沉，心態變得沉穩時才會安定下來。

▍白羊座

白羊座是屬於一見鍾情的類型，他們特別看重感覺和眼緣，一旦愛上便無比的真摯，並且用力的相愛，他們認為，只要有愛就可以戰勝一切。不過熱戀期過後，隨著情感冷卻，雙方的缺點和不足也漸漸浮上檯面，再也找不回當初的純粹和美好，這時白羊就會毅然決然的選擇放手，去邂逅另一段感情。

▍射手座

崇尚自由的射手座不是在準備冒險，就是在冒險的路上，他們認為，這個世界充滿無數的新奇等著自己去探索，他們也很喜歡征服的感覺，面對愛情同樣如此，因為每段感情都是一個征服的過程，射手享受著征服的樂趣和愛情的甜蜜。不過隨著關係愈發穩固，感情的枷鎖也漸漸逼得射手喘不過氣，讓追逐冒險自由的他們想要逃離。