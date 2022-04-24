高雄一名女子進超商，向店員詢問該怎麼購買比特幣，引起店員關心提問，女子稱網路認識的男網友要寄黃金等貴重物品，要先請女子到超商買比特幣當手續費匯給他，店員聽聞後察覺女子遭到詐騙，立即通報警方到場處理。

小港區警員於22日11時，接獲通報在全家超商裡有一名女子疑似遭詐騙。員警趕到現場詢問洪姓女子（60歲），原來在臉書上認識一名男網友「陳偉」，相談甚歡，進而相信陳姓網友所言，之前在伊拉克打仗，而現在退休後領有黃金和退休金總共約新台幣3000萬餘元，想託付洪女保管，但是從國外寄到台灣需要購買新台幣319500元的比特幣支付手續費，請洪女至就近超商購買比特幣轉匯。

但她連比特幣怎麼購買都不清楚，洪女拿出雙方手機聊天內容，說是要幫忙保管金牌還要付稅等等，但經驗老道的員警一看就知道是詐騙，直說：「超商哪有在賣比特幣！」，後續將洪女帶回派出所後，仔細講解網路詐騙集團手法案例後，洪女頓時恍然大悟，立馬刪除臉書好友「陳偉」，斷絕聯繫。

小港分局分局長許健基表示：「詐騙集團手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或向鄰近派出所諮詢查證。