港星洪欣是圈內著名的美人代表，她一出道就以出眾美貌、氣質外型，火速打開知名度，儘管洪欣已51歲了，天生麗質的她仍擁有凍齡美貌和姣好身材，而親民的洪欣也不吝嗇在網上分享生活日常，而洪欣近日就罕見曬熱舞影，但她卻被指肚凸、腰間冒贅肉，網友還看傻驚問：「懷孕了？」

洪欣日前在小紅書曬出熱舞影片，她身穿湖水綠連身洋裝，裙襬還有薄紗設計，讓她一雙白嫩美腿若隱若現，只見洪欣在豪宅裡頭動感扭腰擺臀，她還俏皮地向網友喊話：「一定要看到最後一個動作#彩虹timez #彩虹心跳舞 #跟著節奏嗨起來」。

只不過洋裝的貼身設計，卻讓洪欣顯得水桶腰又凸肚，腰間贅肉相當明顯，網友還紛紛留言：「懷孕了？」、「這衣服好顯肚子」、「肚子好凸」，但也有人護航說：「這個衣服顯胖，凸顯缺點」、「狀態不錯，換件衣服會更好」，留言出現正反兩面評價。

洪欣去年10月凍齡過51歲生日（左圖）。（圖／取材自微博）

其實，洪欣是著名的美魔女代表，她屢次以不科學的絕佳狀態引發討論，尤其洪欣去年過51歲生日時，她頂著俏麗短髮、開心地手捧著壽桃拍照，她氣色極佳、顏值凍齡，完全看不出已年過半百，舉手投足相當俏麗、不科學。