新冠肺炎本土確診數24日共5092例，其中桃園市也首度突破千例共有1071例，其中和碩聯合科技龜山廠群聚感染就有489例，桃園市長鄭文燦表示，和碩聯合累計陽性個案589人，全部廠區擴大篩檢776人還在等待結果當中，目前全廠停工5天，之後要在快篩2次確定都是陰性，整個廠區經過全面清消後才能復工。

鄭文燦說，和碩聯合屬於職場中的無症狀群聚感染，全廠有2645名員工，本國籍1104人、外國籍1541人，目前全廠停工5天，確診移工則是在宿舍2至5樓採取分倉分流就地隔離，因為他們也不適合集體送到集中檢疫所。另外，本國籍確診員工就採取居家隔離政策。

他說，該公司群聚感染是透過主動快篩發現有陽性反應，衛生局再安排全廠PCR檢測，全廠2645人已經快要採檢完畢，因為都是無症狀感染者，但是還是有傳播力，停工5天後全數員工要經過2次快篩陰性，加上全場清消過後才復工。

鄭文燦強調，未來企業要安全營運要建立起定期快篩機制，目前在社區採檢站看到的情形，會有2成到3成CT值高於30，很多都是沒有症狀是隱藏黑數，而之後CT值高於30是否不列於確診或是隔離規範要放鬆，將依照中央規定來做調整調整，也特別呼籲有移工的職場，一定要建立起定期快篩。