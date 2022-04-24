好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與安柏赫德(Amber Heard)於2015年結婚，沒想到僅1年就鬧婚變，更因互控家暴而對簿公堂，雙方各說各話且公開互撕，引發各大媒體爭相報導，兩人如今再度為官司登上法庭，不料被發現法庭之外有「隱藏彩蛋」，安柏赫德被抓包出庭有個特殊的舉動，細思極恐，挨轟根本是瘋狂的恐怖情人。

強尼戴普與安柏赫德的離婚官司牽扯越來越多罪名，近日兩人之間的誹謗案再開庭，沒想到纏訟這麼多年，還能不斷出現新的爆料，安柏赫德指控強尼戴普在喝醉、嗑藥後，以酒瓶強暴她，強尼戴普則在庭上表示自己這輩子從沒打過女人，反控安柏赫德情緒控管有問題，曾因為他忙碌工作返家後，沒遵守讓她幫脫鞋等「情趣規則」而大暴怒，婚姻期間也是稍有不順心就發飆，導致他們婚姻出狀況。

兩人的官司開庭自本月11日起連續開庭6天，媒體自然緊追著報導，也曝光了她們出庭時的模樣，因此被發現案情之外還有大亮點，女方疑似使出心理戰，經常在隔天出庭時，複製前一天前夫的造型打扮，重複度實在太高，讓人懷疑根本不是偶然。

例如4月11日開庭首日，強尼戴普穿了灰色成套西裝現身，並繫著黑色領帶搭配具品牌是識別度的蜜蜂別針，而隔天安柏赫德出庭不僅穿西裝，還剛好是同樣的淺灰色，再之後則繫上同樣有蜜蜂圖騰的黑領帶，基本就是前夫前一天怎麼打扮，她隔天就穿一樣的，甚至髮型、飾品都很相似，讓人看了毛骨悚然直呼是哪招，不禁開酸：「不怕遇不上對的人，最怕遇到瘋狂之人」，直呼安柏根本是恐怖情人。