花蓮今天新增182例，其中黃昏市場群聚再添35人，為最大宗。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

部立花蓮醫院與黃昏市場群聚延伸圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花防部營區與玉里鎮春日社區群聚延伸圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

慈濟醫院群聚延伸圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

宜蘭婚宴延伸至秀林鄉群聚圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今新增182例確診個案，其中黃昏市場群聚為大宗，今再新增35人，迄今已累計87人，國軍花蓮總醫院因18日至24日承接快篩站的業務，3名醫護在過程中染疫確診，社區感染則是31人，疫調中71人，其中有10多位找不到人。衛生局預告，國軍花蓮醫院近日還會陸續新增確診個案，由於越來愈難找到感染源頭，疫調人員仍努力深入調查，屆時當疫調完成，會依序回歸到已發現的傳播鏈，不過仍呼籲民眾，病毒無孔不入，請自身做好防疫。

縣長徐榛蔚指出，182例中，慈濟醫院1人；國軍花蓮總醫院3人；部立花蓮醫院7人，多為家屬延伸；小加拿大美語補習班2人；宜蘭婚宴群聚延伸則是11人；萬榮馬遠部落婚宴2人，主要是解隔前陰轉陽，該傳播鏈已進入尾聲；花防部營區4人；外縣市14人；玉里春日社區周歲酒1人；社區感染31人，疫調中則是71。由於社區感染部分，雖然有做疫調，不過還沒完成，當疫調完整後，會回歸到已發現的傳播鏈部分，請鄉親無須過度恐慌。

慈濟醫院1人為外包商清潔員；國軍花蓮總醫院部分，則是2名護理師及1名小兒科醫師。衛生局長朱家祥指出，依疫調資訊來看，這陣子還會陸續有人確診，由於醫護在替民眾快篩過程中，承擔很大的負擔；先前部立花蓮醫院承接快篩服務，就發生院內感染，上周換門諾醫院接手時，檢驗科也有人確診，而國軍花蓮醫院此次新增個案的源頭也是如此。

部立花蓮醫院今天新增7例，包含外溢親友5人，及延伸的生日宴群聚案2人。朱家祥表示，整體群聚迄今已累計270例，其中院內醫護及住民共176人，人數沒有增加，親友則是累計83人，生日宴則是11人。

黃昏市場今新增35人中，攤商16人、攤商親友9人、消費者6人及其親友4人，該傳播鏈迄今已累計87人。花防部營區則再添4人，包含3名官兵及1名親友，迄今已累計30人。玉里鎮春日周歲酒則是再添1人，迄今已累計25人；宜蘭婚宴延伸個案增加11人，該延伸也已累計116人確診。

徐榛蔚補充說明，其中正疫調的71例，有10多位確診者因聯絡電話不正確，以致衛生局找不到人，呼籲這些個案若有到醫院快篩，PCR確診，請主動撥打03-8230089向衛生局聯繫。

另，朱家祥坦言，花蓮迄今已累計1304人，其中有500多人很難找到關聯性，且今天新增案例中，社區感染與疫調中總人數還有100多人，愈來愈難找到源頭，呼籲鄉親病毒無孔不入，隨時做好防疫。