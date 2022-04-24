大陸國家航天局副局長吳豔華今（24日）表示，中國將著手組建近地小行星防禦系統，共同應對近地小行星撞擊的威脅，為保護地球和人類安全貢獻中國力量。

據新華社報導，大陸國家航天局公布的資訊顯示，2022年中國航太依舊繁忙， 中國空間站將完成在軌建造任務；探月工程四期、小行星探測重大任務正式啟動工程研製， 中國航太行星際探測不斷拓展新征程。

吳豔華表示，中國探月工程四期今年正式啟動工程研製，中國航太將堅持面向世界航太發展前沿、面向國家航太重大戰略需求，陸續發射嫦娥六號、嫦娥七號、嫦娥八號探測器，展開任務關鍵技術攻關和國際月球科研站建設。其中嫦娥六號計畫到月球背面採樣，並正在論證構建環月球通信導航衛星星座。

大陸已經批覆了行星探測工程，行星探測工程包括天問一號首次火星探測任務，還包括接下來要展開一次小行星的探測，包括取樣返回的這麼一次探測任務，還要展開對火星的取樣返回，以及木星系的探測，以及穿越宇宙的一些探測。

吳豔華表示，行星探測工程計畫在未來10到15年內完成。此外，目前中國還在進行中長遠發展戰略規劃的論證，比如太陽系邊際的探測等等。面向更深更遠的太空， 包括重型火箭在內的多型運載火箭也正在研製階段，有望在未來幾年內完成首飛。