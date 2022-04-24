北市「以篩代隔」上路，衛生局召開記者會說明。（翻攝記者會直播）

台北市長柯文哲24日宣布醫護人員「以篩代隔」率先上路。衛生局表示，針對第一類、第二類人員，影響機關運作時，可以提前召回必要人員，但要打滿三劑、有良好防護措施，經衛生單位評估仍是高風險接觸者，仍需要依照規定居家隔離，由於今天無相關確診個案，因此未匡列密切接觸者，尚未啟動「以篩代隔」。

北市衛生局發言人紀玉秋指出，市長表示即日開始，但因為今天沒有這樣的確診個案，當然就不會匡列密切接觸者，所以還沒有以篩代隔，如果有，就會立即啟動。

紀玉秋說明，針對第一類、第二類人員，維持醫療量能跟防疫量能，影響機關運作時，可以提前召回必要人員，包含衛生局、環保局、警消人員等，但回來必須有必要條件，要打滿三劑，要有良好防護措施，經衛生單位評估仍是高風險接觸者，仍需要依照規定居家隔離及自主健康管理。

對於防疫相關人員類別有多少人，預計需要多少快篩？紀玉秋表示，包括衛生局、警消、12區區及關懷中心支援人力等，有多少人要依據確診者，一旦有確診才能匡列接觸者，要等接觸者匡列資料，這部分人數是浮動的。