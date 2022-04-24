本土個案暴增，為舒緩醫護壓力，輕症居家照護上路，但對於沒有管理員的老舊公寓該怎麼取物，衛福部長陳時中一句「把鑰匙綁繩子丟到1樓」，引發眾怒。東華大學教授施正鋒直言，陳時中是不是在開玩笑，「他在講什麼？」是不是不食人間煙火？

有許多民眾住在老舊公寓，沒有管理員、也沒有對講機可開門，指揮中心又規定不能踏出家門一步，那如何取得藥物、食物等必需品？可以戴口罩下樓嗎？陳時中日前表示，現在都有電話可以互相連絡，需要親自到樓下開門、又沒有親友協助的應為個案，若真的有，可請地方政府協助。

萬一緊急狀況，陳時中則說，鑰匙除了用丟的，住戶也可以拿繩子綁鑰匙，然後垂吊到1樓，相關人員先完成消毒等程序，再開門上樓送東西，再把鑰匙放在門口。

《中天新聞》23日報導，對於陳時中的這番話，施正鋒受訪時表示，「他是在開玩笑是不是？鑰匙從五樓丟下來會怎樣？他在講什麼？他是不食人間煙火嗎？他只是負責和藥商、電器商飲酒作樂而已嗎？」

國民黨新北市議員葉元之則說，「新台灣模式，原來就是一團亂的模式，原來就是隨機應變的模式，原來就是幹話模式，被記者問就隨便講講。鑰匙一丟下去，這真的是太誇張，他現在心裡只想著選舉」。國民黨立委蔣萬安指出，陳部長可能還沒有想清楚或完全體會居家隔離民眾的焦慮。

"丟鑰匙下樓"挨轟荒謬!陳時中:有更好辦法可提出

面對各界砲轟和質疑，陳時中23日回應，指揮中心會儘量從法、指引上想辦法解決，至於極端情況，我們只能做建議，大家覺得不好，有更好的建議就提出。