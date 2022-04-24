華視近期接連出包，連承接僑委會新台幣1200萬元標案製作的節目都號稱「獨家新聞」，外界質疑節目只在最後1秒才標註「僑委會廣告」。僑委會今天表示，節目都有依預算法規定在片尾明確標示「廣告」，且時間長達6秒。

僑委會以委外標案方式製作「全球僑愛、心繫台灣」節目，雖然華視投標金額只排第三，卻以最有利標得標，且節目僅在片尾低調標示「僑委會廣告」字樣。遭國民黨立委林奕華質疑以政府標案作大內宣，呼籲監察院介入調查。

僑委會今天發布新聞稿表示，僑委會辦理本案依據預算法第62條之1執行原則，在每一集影片片尾標示機關名稱，並明確標示「廣告」，標示大小與時間長度是依據影片製作專業考量及慣例，在最後15秒以跑馬燈方式逐一列出製作團隊及委託單位，中華電視公司監製與僑務委員會廣告並列時間長達6秒。

僑委會指出，本案是敘述僑胞在世界各地貢獻的故事，讓國內民眾瞭解僑胞對台灣的支持，凝聚僑胞對台灣的向心力，共規劃製作系列影片12集，每集影片長度約45分鐘。

至於影片內容為僑民外交、急難救助及經貿鏈結3大層面，包含僑胞慈善、文化外交、僑胞參政、雙邊關係、國際參與、僑胞對國人（在海外）之協助、對台灣本地救助、僑生在台創業投資、僑胞協助連結當地、僑胞返台投資及僑胞人才貢獻共11項主題。