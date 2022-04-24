桃園一名何姓男子前年去前女友家中拿東西，見前女友的閨密在房內，竟一時性慾上頭，不顧其2歲幼子還在場，便強行性侵前女友閨密。桃園地院審結，依強制性交罪，處其3年8月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，檢警調查，何姓男子2020年2月21日晚間前往前女友家中取物，見前女友的好友小婷（化名）與其2歲女兒在房內，竟強行擁抱小婷，將小婷壓在床上硬上，不顧小婷的小孩仍在場，後來小婷報警處理，全案才曝光。

對此，何男辯稱自己涉犯強制性交，認為自己遭到前女友設局仙人跳，指控小婷在事後並沒有向同層樓的住戶或警衛求救；何男的辯護人也表示，若小婷遭到性侵，理應會呼救引人注意，但小婷事後並未立刻報警求助，而是先向友人訴說，不符合常情。

桃園地院法官勘驗證據，認為小婷在事發當下有做出拒絕何男的行為，案發後更出現意圖輕生的舉動，出庭時還落下淚水，符合性侵受害者之反應，認為其理應是擔心孩子受害，才沒激烈反抗求援。

法官指出，何男僅為逞一己之性慾，無視小婷的性自主權，強行猥褻小婷後，再次強制性交得逞，造成小婷身心難以抹滅的陰影與傷害，考量其犯後否認犯行，未積極和解等，依強制性交罪，處3年8月有期徒刑。可上訴。

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