Kevin老師昨（23日）證實確診。（摘自Kevin老師臉書）

王少偉凌晨在IG發文證實確診，強調會用平常心去面對。（摘自王少偉IG）

台灣本土疫情連環爆，演藝圈也接連傳出確診個案，TVBS《女人我最大》也累計5例確診個案，分別是22日確診的助理主持徐凱希、23日晚間的Kevin老師、24日凌晨證實確診的王少偉，及稍早透過經紀人證實確診的來賓張愛雅、助理主持卞慶華。

5人都曾在本周三錄製《女人我最大》，主持人藍心湄在得知徐凱希確診後，立刻進行10天的居家隔離，並持續進行快篩，結果皆為陰性。在得知Kevin老師、王少偉接連確診後，藍心湄相當緊張，「得知老師跟少偉都確診，嘖嘖嘖，我好緊張喔。」並表示一定會持續做好防疫措施，注意身體狀況，她也透過經紀人報平安，「目前都很好，身體沒什麼狀況，謝謝大家的關心，大家都要保護好自己。」

Kevin老師昨晚透過TVBS回應：「五、六兩日居家觀察，昨日快篩陰性，今日快篩陽性後，立刻到醫院進行PCR，得知確診，目前喉嚨痛、發燒像是感冒的症狀，但打滿3劑疫苗，算是輕症。」

今日凌晨確診的王少偉則是在IG發文，「謝謝大家，這波流行我追上了，PCR陽性，體溫36.8度。」為避免粉絲擔心，王少偉也提到自己的身體狀況，「沒有任何不適，將在家閉關自我修煉」，並強調會用平常心去面對確診。

張愛雅在20日錄製綜藝節目《女人我最大》，22日出現發燒、流鼻水等症狀，23日PCR結過呈現陽性，證實確診，與90歲父親同住的她，擔心染疫，已經安排父親搬到其他地方居住。

綜藝大哥胡瓜日前因《綜藝大集合》嘉賓曾瑋中確診，目前正在居家隔離，不料凌晨傳出兒子胡釋安確診的消息，經紀人表示胡釋安在3天前開始感到喉嚨不適，在經過PCR檢測後證實確診，「他是輕症，目前一切安好，乖乖在家休養。」