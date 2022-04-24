基隆市單日確診數首破300例，每日篩檢人數持續增加，昨達3877人。市長林右昌坦言，目前篩檢、檢驗人力已到極限，難以再增加量能，但仍會視狀況，加派人力給2處篩檢量較大站點，分別為火車站南站、市民廣場。

林右昌表示，過去常態性篩檢量平均1天2100人次，但現在已連續數日超過3500人次，昨天更達3877人。他提及，現階段醫療、護理、篩檢、檢驗人力已到極限，疫情期間有許多醫檢、醫護人員確診被匡列，人力有緊繃情形，要請市民多體諒。

林右昌說，現在篩檢量每天超過3500人次，醫檢師每天爆肝整理相關檢體，已經超載，很難再增加篩檢站量能，未來會利用現有人力進行調配，例如在火車站南站、市民廣場，2處篩檢量最大站點增加1組人力。

林右昌強調，只要篩檢人員被匡列或過於疲憊，無法上機台進行任務，能量就會受到很大影響，這幾天大家很盡力維持篩檢量能，請大家多給予鼓勵，並一同配合防疫。另外，天氣逐漸轉熱，未來社區篩檢站動線會依各地狀況調整，未來將增設帳篷提供遮陽設施。