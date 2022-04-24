「煙紫湖畔」浪漫外型令人忍不住拍照打卡。（金帛手製提供）

綻放花甜小塔二入組，內餡使用金黃色檸檬與紅紫色藍莓，酸爽美味好似熱戀情人。（金帛手製提供）

熱門手工甜點店「金帛手製KINBER MADE」順應即將到來的母親節，推出超浪漫母親節蛋糕組合，限定雪糕捲讓媽媽一秒變少女！新品以夢幻氛圍和甜而不膩的口感打造視覺與味覺雙重饗宴。

「綠籬笆的春天」雪糕捲內餡使用草莓卡士達醬，鮮奶油加點水蜜桃香氣點綴，最後搭配日本甘甜不苦澀的高級小山園抹茶，一口吃下酸甜兼具，呈現高雅不膩口的經典日系風味；「水波煙紫的湖畔」雪糕捲口味獨特又極具觀賞性，薰衣草花果香與藍莓酸甜完美融合，如澄清湖畔般優美質樸，融入纖柔清透的紫色柔霧，有如品嚐愛情綻放的滋味。

另外，金帛手製也推「綻放花甜小塔二入組」，以金帛春季主題「春日花序」所研發的小塔組合，酸酸甜甜的戀愛滋味讓人口水直流，塔皮使用純天然奶油製作，皮薄且脆，內餡主角是酸酸甜甜的金黃色檸檬與紅紫色藍莓，綿密口感入口即化。「檸檬茉莉玫瑰塔」以清心檸檬味並加入茉莉與文山包種茶，口感層次相當豐富；「果韻藍莓玫瑰塔」入口即化的綜合莓果生乳餡，讓整體滋味更加豐富，酸香迷人。

品牌這次母親節也特別與高人氣插畫家—wei3h聯名，以春日花序作為起點設計限定包裝，結合花卉創作出讓媽媽重回少女的氛圍，作品中藏有許多小細節等妳發現，聯名包裝限量供應。