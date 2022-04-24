民進黨選舉對策委員會今（24日）召開會議同意徵召劉建國參選雲林縣長。劉建國下午受訪表示，他也是剛接獲訊息，徵詢小組先前有徵詢過他的意見，他充分表達中央黨部評估徵召可以勝選的候選人他一定全力支持，既然選對會經過開會決議要徵召他，他當然也要全力以赴，為勝選做最大的努力。

媒體詢問劉建國會向立委蘇治芬請益嗎？劉建國表示，黨內的任何一個先進他都必須要請益。媒體再追問「是否排時間找蘇溝通」，劉建國說，只要是黨內的大老，他都會陸續安排時間一一拜訪。

劉建國表示，程序上還是要經過周三確認，這幾天他還是會做一些安排和規畫，雲林藍綠支持者約五五波，所以要更加倍努力，要展現最大的誠意和智慧，做一些相關整合的作為，這些都是無可厚非他必須要更積極面對的事情。

劉建國說，他會用他爭取預算的過程和實際上得到的成績讓選民對他更加認同，他是從最基層的從地方代表到國會議員，這段時間人民對他有某種程度的信賴及肯定他才能夠一步一步從基層爬上來，他也不是什麼家族政治，雲林是不是要對這樣一步一步努力的人更肯定支持，讓雲林走向更穩定成長，他會用這個方式來拜託選民以得到認同支持，進而取得執政權。