Pizza Hut EXPRESS獨家販售「紅醬起司香酥雞燴飯燴飯」等多款燴飯、義大利麵，午晚餐期間加價30元起還可升級套餐。（必勝客提供）

必勝客全台唯一EXPRESS概念店「Pizza Hut EXPRESS」位於新北市板橋三鐵共構車站，有別於必勝客外送店門市，主打「3分鐘快取」、獨家「單片比薩」方便個人享用，還有義大利麵、燴飯等多樣化又快速的美食，甚至還有早餐以及內用座位區的貼心設計，讓上班族、學生族即使在忙碌的通勤時光，不論外帶或內用，都能善用空檔時間享用熱騰騰美味。

Pizza Hut EXPRESS推出全台獨賣的「黃金帕瑪森餅皮」單片比薩，還有多種不同餡料口味可選，包括經典超人氣「星級白醬海鮮帕瑪森比薩」、「夏威夷帕瑪森比薩」及獨家新口味「明太子脆雞帕瑪森比薩」、「鐵板雙牛帕瑪森比薩」等，全台只有Pizza Hut EXPRESS板橋車站店才吃得到。

Pizza Hut EXPRESS 除了單片比薩外，更提供多款義大利麵、燴飯選擇，包括經典暢銷的「羅勒青醬雞腿排義大利麵」、「波隆那紅醬牛肉丸義大利麵」、「奶油海鮮義大利麵」，以及獨家「波隆那紅醬起司香酥雞燴飯」、「奶油海鮮燴飯」等，讓通勤族的個人用餐時光，有更多樣化的選擇，午晚餐時段點購主食比薩、義大利麵或燴飯，加價30元至99元不等，就可依個人喜好把飲料、香酥脆薯、香酥雞或BBQ烤雞等美味副食一起帶走；此外，必勝客Pizza Hut EXPRESS也推出限時限量販售的獨家美味副食「韓風無骨脆雞」(單點價99元)、「莎莎薯條脆片」(單點價59元)，同樣只在這裡才吃得到。