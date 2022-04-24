日本新堀藝術學校與米可音樂藝術學院合作，在台灣成立海外分校，打造以古典吉他為主的音樂學院。（米可音樂藝術學院提供）

誰說『學音樂不能當飯吃』！標榜以吉他交響樂團產學合作、讓學生畢業即就業的日本新堀藝術學校與台中發跡的米可音樂藝術學院合作，在台灣成立海外分校，打造以古典吉他為主的音樂學院；目前辦學一年，已有學生獲得日本師資簽約，未來完成學業後，即可無縫銜接進入業界。

米可吉他創辦人趙柏群說，台灣的音樂就業環境受到社會少子化及高齡化衝擊有走下坡的趨勢，目前許多音樂系所的學生未來就業時將面臨相當大的衝擊，更別說是古典吉他，因此他希望透過米可吉他在台灣辦學13年的市場經驗邀請日本新堀藝術學校成立唯一海外分校，將學校發展與銜接市場做設定，讓到日本新堀藝術學院台灣分校念書的學生，未來畢業就業有保障。

目前就讀新堀藝術學院台灣分校的翁子音，才剛上完第一年課程，已獲得師資簽約，未來完成學業後就是學院內的固定師資，未來還有機會到日本合作交流；翁子音表示，現在同步在念普通大學，大部份的同學對未來都是感到迷網，找不到就業方向，但是她在讀書時期，就能通過日本考核標準，未來就業有保障， 對她來說很有幫助，是件事開心的事。

趙柏群表示，新堀藝術學院台灣分校一、二 年級著重技術，讓學生從獨奏、合奏、重奏，大量彈奏的練習為主；而大三、大四，則是訓練學生嘗試跟市場接軌，大三會有實習課程，大四則是教育實習，從教育入門、教育初級、教育中級，甚至指揮課程等等，屬於實務派，實戰經驗。

新堀藝術學院台灣分校四年課程比照台灣教育部的規劃跟辦理，基本修習128個學分，在台灣受完四年教育後，就到日本接受畢業典禮，領日本的畢業證書，會有專門式的文憑。今年校方也廣招18歲以上、對古典吉他有夢想的學生，尤其針對今年高中三年級的學生，只要曾經在台灣或是海外，拿到吉他大賽前三名，校方還會給予學雜費補助或減免，非常歡迎熱愛吉他的人才一同加入。