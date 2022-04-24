FILA運動鞋 DISRUPTOR II HEART，售價2680元。（FILA提供）

ASICS JAPAN S PF粉色款，售價2780元。（ASICS提供）

迎接母親節，鞋履品牌紛推全新限定鞋款，造型上點綴亮眼色彩並著重機能性，讓媽咪自由切換氣質淑女或最潮靚女，同時走得輕盈舒適，多項優惠讓你挑禮之餘也能守護荷包。

丹麥鞋履品牌ECCO開賣適合春夏的淑女涼鞋，融入淡雅皮革結合扭結、編織等元素，剛剛好的4公分跟高及後跟提帶設計流露時髦韻味，運用3D人體工學打造的牛皮鞋床，裡外都親膚柔軟，優雅粉色、經典黑白色讓媽媽出遊上班都能隨心搭配，即起至5月8日買指定鞋款及包款，VIP可享95折優惠，每一雙鞋更可額外現折200元，滿額再贈晴雨傘、陶瓷杯。

休閒運動品牌FILA則推限定鞋款DISRUPTOR II HEART，粉紅亮彩漆皮鞋面配櫻桃印花鞋帶及心型立體鞋舌，讓媽咪少女心爆棚，並透過輕量化中底技術加持，讓媽媽穿在腳上感受不到負重；另，SANDBLAST LOW SATIN外型也加上母親節專屬緞面鞋帶，搭水藍和桃紅刺繡鞋身營造潮流感，價格2480元起。ASICS則搶打JAPAN S PF鞋款，詮釋復古籃球鞋潮流，挖空橡膠大底設計提升鞋款輕量性，女性專屬的厚底造型營造修長美腿視覺感，價格3千有找。