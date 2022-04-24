台南市推出「居家托育守護標章」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市推出「居家托育守護標章」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市推出「居家托育守護標章」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市推出「居家托育守護標章」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增46例，其中22案是新傳播鏈，今天新增一起托育中心衍生案，2名未滿5歲、10歲幼童因保母確診而染疫。另今天有4例為阿妹演唱會衍生關廟羽球館傳播，2人仁德羽球館衍生，2案為游泳池衍生，市長黃偉哲說，因運動脫下口罩，有高度危險性，提名民眾運動仍須留意。

據了解，該名保母受託照顧2名幼童，造成2名幼童確診，但幼童均沒有打疫苗，也讓家長憂心忡忡。社會局長陳榮枝說，目前托育中心1、2劑施打率已達99％，第3劑也有97.4％，至於居家托育的保母第1、2劑施打率為97％、第3劑83％，台南也因應疫情發展，擬定暫停托育標準，托育人員或幼兒被匡列密切接觸者，該班停托3天，如1人以上確診，全班停托10天。

黃偉哲指出，6到12歲孩童5月將有疫苗可打，不過，5歲以下沒有疫苗，由於發生托育人員確診，台南擬定「居家托育守護標章」，托育人員需打滿3劑疫苗，同時配合相關防疫規定，才能獲得標章。

台南今天新增46例中，22例屬於新傳播鏈，其中17例感染源仍在疫調中，其餘24例包括舊傳播鏈衍生及確診者家屬居隔期間陰轉陽的案例。

黃偉哲說，台南確診者雖少，今新增46例占全台確診人數不到1％，但一個個疫調還是相當龐雜，他呼籲，能夠不要染疫還是最好，即便現在轉中重度比例低，但染疫還是對日常生活、免疫系統仍有一定打擊，如何不要染疫，疫苗跟口罩是兩大利器。