基隆市某婦產科爆發群聚感染，據市府調查，目前共9人確診，其中包括6名新生兒；市長林右昌表示，新生兒健康無虞，有2人送往林口長庚醫院安置。《中時新聞網》接獲投訴，該婦產科21日即有護理師確診，第一時間無人通報；隔天3名新生兒確診，也沒有通知家長，涉及隱匿！

本土疫情擴大，基隆爆發婦產科群聚，導致新生兒大規模染疫，初步調查共6人；另有指標個案等3人確診。市府指出，感染源疑似一名照護人員，第一時間已匡列77人採檢。

有民眾向《中時新聞網》表示，該婦產科21日一名護理師快篩陽性，但「疑似有人想壓下確診」，所以沒有通報。護理人員擔心疫情擴大，向民眾黨尋求協助。

民眾黨基隆市黨部副主任林毓峯證實，確實收到護理人員透過管道反映，護理師21日確診後，隔天又有3名新生兒確診，且婦產科也沒有告知所有父母，導致後續疫情擴大，甚至有不知情的產婦，在這段期間前往產檢。

目前婦產科內還有3名新生兒，以及2名護理師。據了解，由於匡列人數太多，護理人力嚴重短缺，診所要求這2人「先不要下班」，全力善後。