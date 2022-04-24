本土疫情升溫，快篩試劑大缺貨，不少人關心到底哪裡買得到？連鎖通路屈臣氏宣布，全台門市明(25)日將上架約5萬份的家用快篩試劑，1入最低200元，有需要的民眾可以就近購買。

屈臣氏25日起將上架5萬份家用快篩試劑。(圖/屈臣氏)

近期每日確診數飆升，掀起快篩試劑搶購潮，今(24)日本土病例已突破5千例，屈臣氏今天表示快篩試劑到貨，因應疫情，全台門市將於25日上架約5萬份家用快篩試劑。

根據屈臣氏公布，包括福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組1入組售價200元、5入組售價975元、亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入200元；此外，還有麗臺指尖式脈搏血氧機，會員獨享價2899元。

全聯也已經宣布，目前除了販售「福爾威創5入」、「速可安2入」兩種快篩，即日起在指揮中心列為高風險地區的北北基桃4縣市，有藥商執照許可的391家門市，開賣1人份快篩試劑，每組售價218元，限量2萬組，售完為止。