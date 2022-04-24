屏東建商黃英海將新建案動土親友送的花籃全都轉換成為善款，挹注華山基金會孤老照顧經費。（林和生攝）

新冠疫情持續延燒全台，直接衝擊社福團體募款成效，長期照顧弱勢孤老的屏東華山基金會統計今年第一季捐款，相較同期短缺將近百萬元，屏東有建設公司獲悉消息，將建案動土親友送的花籃全都轉換成為善款，挹注長期照顧經費，也盼拋磚引玉吸引更多人響應。

建設公司董事長黃英海表示，為求喜氣，過去建案開工總有相關企業會送祝賀花籃，但他邀請有意送上祝福的親友，改以現金愛心捐款助孤老，讓祝福結合公益，更有意義，他登高一呼，隨即有15家包商及友人響應，共募得10餘萬元。

華山屏東站長尤賓指稱，縣內服務對象82歲獨居吳姓老翁，因為青光眼視力受損，加上身體退化、時常跌倒，使得他鮮少外出，生活均需仰賴社工關懷訪視及物資協助，華山基金會在屏東共照顧1312位長輩，吳只是其中一個縮影。

而長期服務弱勢經費全來自外界捐款，近年卻因疫情，民眾減少外出，連帶影響小額捐款意願，讓社工們顯得捉襟見肘；且細數縣內受助個案多是獨居、清寒長輩，每人每月陪醫及照護經費約1250元，由於長輩不像孩子一樣那麼有展望性，也降低捐款者意願。

曾有社工分享說，有位獨居長輩長期心裡掛念一碗「酸菜鴨」的滋味，有次過年前夕，特地找來廚師為他煮了碗熱騰騰的湯及幾道年菜，陪伴孤獨許久的阿公圍爐過年，不久後，他因在家裡跌倒過世。

社工嘆道，因為工作性質需服務長輩，每見一次面都可能是最後一次，所以需要更無保留的付出，就算經費不足，還是得咬牙撐下去，對於長輩的期待，都是持續下去的動力。