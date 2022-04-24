國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，並辭去國民黨副祕書長一職。（本報資料照片）

針對國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，在黨內引發提名風波，國民黨主席朱立倫今希望羅能和有意挑戰金門縣長的國民黨立委陳玉珍一樣大氣。羅智強回應，當朱立倫先拿起刀子一把插羅智強的心臓，自己負傷喊痛，朱立倫卻一副優雅的樣子，要自己不要把矛頭對準國民黨，「請問朱主席，這樣公道嗎？」

朱立倫今(23日)早到台北松山慈惠堂參加祈福法會時表示，國民黨現在最需要是團結，上周三金門的國民黨立委陳玉珍多大氣，團隊最重要是個人扮演各種角色，她不但要輔選金門縣長楊鎮浯，還要全台灣走透透，為國民黨候選人輔選。

關於地方選舉提名問題，朱立倫則強調，各地都是一樣的情況，不必把矛頭指向國民黨，國民黨一定穩紮穩打，團隊大家合作，民進黨最大的目標就是國民黨自亂陣腳，國民黨將會穩紮穩打，不會像民進黨一樣破壞團結，希望民進黨顧好自己的提名，國民黨會做好自己的提名。

羅智強今天在臉書上表示，「朱立倫主席，我都説了，我選我的，就算羅智強民調第一，國民黨是提名別人，我仍然支持，不會脫黨參選」，請問朱主席，還要怎樣才叫大器？

羅智強說，自己沒有把矛頭對準「國民黨」，是黨主席和黨秘書長三番二次説他很弱、很差、不受歡迎、直接排除提名，「如果換作是我這樣批評朱立倫主席，朱主席，你不會痛心失望嗎？」

羅智強更直言，「當朱立倫主席先拿起刀子一把插羅智強的心臓，我負傷喊痛，朱立倫主席卻一副優雅的樣子，叫羅智強不要把矛頭對準國民黨。請問朱主席這樣公道嗎？」同時，他還在文末TAG「做人留一線，趕盡莫殺絶」。