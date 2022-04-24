民進黨選舉對策委員會24日公布，徵召立法院副院長蔡其昌為台中市長候選人，蔡其昌下午前往洲際棒球場關心球賽防疫狀況時表示，獲徵召後，肩膀擔子將更重，徵召本來從幾個可能人選，包括他，1年前積極備戰，所以參與市政議題研究，將盡最大努力做好工作，致力讓民進黨團結。

針對要不要辭職或者帶職參選？蔡其昌指出，這都是選戰策略，會決定最好的方法。帶職參選全台不是只有他，很多人都帶職參選，下周中執會通過整合後，他將進行備戰狀態。

蔡其昌說，所有的批評都會虛心接受，承擔大局就是整合所有的工作，黨內有不同的聲音都很正常。因為制度是徵召，符合徵召的精神，做他應該做的事情，別人若覺得敲鑼打鼓比較好，他都尊重。

有無致電給同黨立委何欣純？蔡其昌回應，現在是選對會同意，中執會正式通過才完成徵召程序，第一階段就是整合工作，會將民進黨團結起來，讓民進黨成為團結又有戰鬥力的團隊。

同樣爭取徵召的立委何欣純表示，相信蔡其昌在年底一定能贏回台中，大家團結一致，共同打拚為台中。

另外媒體詢問市長盧秀燕有關立法院副院長蔡其昌，獲徵召參選台中市長一事，市長盧秀燕表示，全國新冠疫情本土確診個案前天新增3千多例，昨天4千多例，今天破5千多例，目前全國民眾最關心的就是疫情，希望大家共同努力，全力防疫、專心防疫。