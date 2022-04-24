桃園市蘆竹警分局大竹派出所所長日前確診，再度傳出連副所長23日也自覺身體不適，快篩陽性，赴醫院PCR檢測也陽性確診，該所已經2名員警確診且都是幹部，有基層員警認為匡列範圍太狹隘，導致確診一再爆發，大家都人心惶惶。蘆竹警分局回應，匡列是根據衛生局疫調規範，僅針對密集接觸者，匡列有一定條件，例如同車執勤，或同桌飲食等。

蘆竹警分局表示，副所長23日早上在住處感覺身體不適，於是在家進行快篩檢測2次，其中陰、陽反應各呈現1次，於是立即獨自駕車前往衛生福利部桃園醫院接受PCR採驗，並於24日獲知染疫確診。目前該名同仁已依規定在家隔離休養。

蘆竹警分局說，接獲染疫員警報告後立即啟動應變機制，在勤務執行部分，除實施分流執勤外，其他3名曾與染疫員警同車執勤近距離接觸者，一律先行在家自主隔離。大竹派出所辦公廳舍部份，也再次進行清消作業，目前勤業務正常運作中。目前該所員警截至目前為止總計匡列6人，相關疫調工作正在進行中。

大竹派出所含主管在內共35人，扣掉確診的正負所長及匡列6人，目前27人照常輪班，但其他員警更擔心，這次接連爆發確診是因為匡列範圍太狹隘，讓一線暴露在染疫風險中。蘆竹警分局對此回應，匡列完全是按照衛生局規定所進行。