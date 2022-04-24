羽球女單世界球后戴資穎除了運動競技實力一流，學業上表現也是模範生，攻讀台北市立大學競技運動訓練研究所博士班的她，2018年出版的論文「剖析世界頂尖羽球女單之優劣」是閱覽率相當高的一篇論文，場上場外出色的表現，獲北市大教授戴遐齡稱讚是典範。

北市大運動傳播錄製了一段約11分鐘的訪談，由戴資穎的姊姊戴靖潔擔任住持人，和小戴、及擔任過體委會主委的北市大教授戴遐齡分享運動員生涯及面對生活的態度，談到自己這篇分析羽球頂尖女單選手技術的論文，小戴透露，當初和指導教授陳奕良討論時，這個主題可以幫助她在對戰上可以更瞭解的對手，「寫論文的過程中有很多科學上的幫助，可以去住一些對手的慣性，畢竟我在國際賽事主要對手就是這幾位頂尖好手，透過我自己看影片加上研究報告分析，可以更了解對手，在比賽場上有更好發揮。」

戴資穎提到，從大學時期就是在北市大就讀，自己因為比賽行程，長時間需要國內、國外兩邊跑，很感謝校長、教授們很照顧、體諒選手，訓練、比賽過程中要兼顧學業時，校長、老師都樂於在選手比賽、訓練之外的時間幫助選手加強學業，對自己生活、比賽上都有很大幫助。

戴資穎是北市大優秀的代表學生之一，戴遐齡透露，自己2008年到體委會擔任主委時，正是小戴成績不斷進步的階段，在這過程中小戴給她的印象是，整個過程比別人還能吃苦，小小年紀就要忍受到處比賽的孤獨，她也開心看到小戴和團隊相處融洽，加上小戴自我要求相當高，這些優點都可作為高度競技運動選手典範。