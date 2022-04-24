受到3月突發疫情影響，上海23日公布的第一季地區生產總值（GDP）年增率放緩至3.1％，低於全大陸首季4.8％的經濟年增率。

大陸國家統計局上海調查總隊23日公布，第一季，上海市社會消費品零售總額年減3.8％，其中，1月至2月年增3.7％，3月年減18.9％。第一季，上海規模以上工業增加值年增3.9％，其中，1月至2月增長11.9％，3月下降10.9％。

第一季，上海固定資產投資年增3.3％，其中，1月至2月年增12.6％。分領域看，工業投資增長3.1％，房地產開發投資增長2.6％，城市基礎設施投資增長2.6％。

1月至2月，上海經濟運行開局平穩。但由於3月受到突發疫情影響，第一季經濟運行前穩後降、穩中趨緩。下一步，上海將積極統籌防疫和經濟社會發展，落實各項普惠紓困政策，做好產業鏈、供應鏈穩定，全力保障基本民生，確保城市運行安全、社會穩定有序。