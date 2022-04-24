縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、大湖鄉長胡娘妹一起體驗剝桂竹筍。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣是全台桂竹筍主要產地，大湖農會24日舉辦「在地好筍」桂竹筍行銷活動，縣長徐耀昌等人特別大湖參加的品嘗鮮筍製作的料理，並推廣行銷苗栗桂竹筍。

苗栗縣內包括泰安、大湖、獅潭、南庄等鄉鎮都是桂竹筍產區，全縣種植面積高達2萬4000公頃，年產量約2萬1000公噸，今年因為水氣充足，桂竹筍產量回升，目前已進入採收期。

大湖區農會今天上午在大湖酒莊前廣場舉辦推廣活動，現場來賓包括縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、大湖鄉長胡娘妹、鄉代會、農會幹部等。縣長徐耀昌致詞時表示，苗栗盛產桂竹筍，不僅口感鮮甜、低熱量且豐含纖維質，常為開胃前菜、煮湯料理的好食材，又可以幫助體內環保，鼓勵大家多買多吃。

徐耀昌說，每年的4至5月為桂竹筍產季，今年雨水充足，揮別去年乾旱陰影，產量跟價格都回歸平穩，桂竹筍可以運用在各式菜餚中，纖維質充足且低熱量，相當符合現代人養生的飲食觀念，歡迎大家多多選購苗栗桂竹筍。

主辦單位準備了桂竹筍湯、桂竹筍包子等供來參加的民眾享用，現場也可以直接購買桂竹筍回家，並安排歌唱表演、剝筍趣味競賽等活動，吸引不少前來大湖旅遊的民眾參加。