美國派遣由美國國安會一個高級代表團周五會晤了索羅門群島的領導人後，白宮就這次訪問發表聲明警告，中國在這個太平洋島國建立永久軍事存在的任何舉措，將引發華盛頓的重大關切，並對此做出相應回應。戰略專家認為，「美澳來晚了，中國已在大洋洲獲得第一個安全立足點」。

《美國之音》報導說，中國最近與索羅門群島簽署安全協議引發了美國、澳大利亞、新西蘭、日本等國家的嚴重關切，台灣也敦促它的這個前邦交國不要成為中國的「軍事棋子」。美國國家安全委員會印太政策協調員坎貝爾(Kurt Campbell)和國務院負責亞太事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)率領的代表團星期五在索羅門群島的首都霍尼亞拉與該國總理索加瓦雷(Manasseh Sogavare)舉行會談。

白宮在會談後發表聲明說，「如果中國在索羅門群島採取步驟建立事實上的永久軍事存在、擁有軍事投送能力或軍事設施，美國將會對此有重大關切，並作出相應回應」。此外，美國將與地區夥伴磋商，密切關注事態發展。

索羅門群島總理索加瓦雷對與中國的安全協議引發的國際擔憂不以為然，他日前曾對議會發表講話說，該協議不會破壞該地區的和平與和諧，而是為了加強國家的內部安全。

澳大利亞官員說，坎貝爾的訪問可能促使中國和索羅門群島宣佈這個協議已成定局。中國和索羅門群島沒有公佈該協議的最終文本，但洩露在網上的一份協議草案稱，中國的軍艦可以在索羅門群島停留，進行後勤補給，中國可以向那裡派遣警察和武裝部隊協助維持社會秩序，保護中國投資的基礎設施項目。

對澳大利亞來說，這份安全協議增加了中國在距離其海岸不到2000公里(1200英里)的地方駐軍的可能性。紐西蘭和東加表示，他們將在即將舉行的太平洋島國論壇(Pacific Islands Forum)領導人會議上提出這個問題，而日本計劃派遣一名副外相本月前往索羅門群島。台灣星期五也加入到反對中國與索羅門群島簽署安全協議的行列，敦促這個曾經是台灣在太平洋最大的邦交國不要成為中國的「軍事棋子」。

一些專家認為，對於中國在索羅門群島建立永久性軍事存在的任何舉措，美國都沒有什麼有吸引力的替代選項。「你可以減少援助，這只會讓索羅門群島進一步投入中國的懷抱」，華盛頓保守的美國傳統基金會的中國問題專家成斌(Dean Cheng)對《路透》表示。

蘭德公司專注於印度-太平洋地區的高級防務分析師格羅斯曼(Derek Grossman)說，美國也可以加快在澳大利亞東北部建立基地的機會，以跟蹤中國軍隊，或者在該地區進行更多的海軍巡邏。不過這些可能起不了什麼作用，「美國和澳大利亞來得晚了，中國已經在大洋洲獲得了第一個安全立足點。」