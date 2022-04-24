台積電創辦人張忠謀日前提到，美國努力提高本土晶片產量，是昂貴又浪費的做法，且美國製造晶片的成本比台灣高出50％。對此，知名半導體產業分析師陸行之表示，T公司（指台積電）去美國設廠，主要是之前認為可以拿補助降低一些成本才考慮去的，但現在美國政府補助公文遲遲還沒下來，若以後要擴產不知道會不會還有補助，頭已經洗下去，確實很難為。

張忠謀接受美國智庫布魯金斯學會podcast訪談時表示，美國在晶片設計上有全球優秀的人才，但在晶片製造則面臨嚴重人才短缺問題。此外，美國製造晶片的成本比台灣貴了50%，以台積電在美國奧勒岡工廠25年製造經驗就可證明，儘管奧勒岡廠可以獲利，但擴建計畫幾乎已放棄。

至於台積電決定赴美國亞利桑那州蓋新廠，張忠謀表示，是在美國政府敦促下所做的決定，目前的經營團隊認為應該赴美。

針對張忠謀的看法，陸行之在臉書發文表示，「老實說我同意創辦人的看法，他已經說了第二次了，不知道是不是讓T公司（指台積電）可以有改變計畫的台階下來」。

陸行之指出，先前他也講過很多次，T公司去美國設廠，主要是之前認為可以拿補助降低一些成本才考慮去的，因此初期才規劃每月兩萬片5nm（奈米）的迷你先進廠，但現在美國政府補助公文遲遲還沒下來，若以後要擴產不知道會不會還有補助，頭已經洗下去，確實很難為。

陸行之說，有些在T公司負責搞5nm 生產及研發的朋友及朋友的小孩，問可不可以參加外派美國廠，「我反問你同期的在台繼續搞 4nm、 3nm、2nm、1.8nm，你在美國的疊代升級管道在哪裡？」

陸行之表示，除了考量小孩教育，赴美移民，多些公司補助的機會外，還是要深思，另外，還有T公司上下游供應鏈也在掙扎是否一起前往，請各位粉絲大大分享利弊得失，讓T公司的5nm赴美先鋒部隊參考。